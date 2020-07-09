فى 20 ثانية.. أسرع طريقة مذهلة لتقشير الثوم

هناك قول مأثور يقول إن الطريق إلى قلب الرجل هو معدته، لذلك مهارات الطهي ضرورية للجميع - من الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، إلى الأمهات والآباء الذين لديهم عائلة لإطعامهم - ومع ذلك فإن معظمنا يبتعدون عن الطهي، ويجدونه مزعجًا للغاية.









لحسن الحظ، يمكن أن تؤدي معرفة بعض الحيل إلى تحسين تجربة ومهارات الطهي بشكل كبير. تقدم لك Bright Side مجموعة من 4 حيلة طهي ستجعلك تشعر وكأنك سيد مطبخك.





لتقشير الثوم

لتقشير الثوم دون إحداث فوضى، ضعي الثوم في الميكروويف بالكامل لمدة 20 ثانية، عند إخراجه، يجب أن ينزلق الجلد على الفور بدون معاناة فى تقشير الثوم





الطريقة الصحيحة لتقشير الزنجبيل









قم بشوي السمك فوق شرائح الليمون

تميل الأسماك إلى التمسك بالشواية وقد تتفتت عند وضعها عليها. لوقف هذا، ضع السمك على شرائح الليمون، سيضيف الليمون أيضًا نكهة لذيذة للأسماك.









البصل فى الفريرز



يؤدي تجميد البصل إلى إعاقة إطلاق المواد الكيميائية شبه السامة المسببة للدموع.

يعد استخدام الحواف الملساء للملعقة أفضل طريقة لإزالة جلد الزنجبيل.