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منوعات

شبح يطارد طفلا يوميا ويطلب طلبات غريبة منه

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:07 ص
صدى البلد
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مريم صليب
سرد طفل يبلغ 3 أعوام حكاية تتكرر كل يوم معه منذ أكثر من شهر ونصف، وهي زيارة سيدة سمراء اللون طويلة القامة نحيفة القوام كل يوم له في الليل. 

ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الطفل البالغ 3 أعوام الذي أصيب بحالة من الرعب والفزع منذ قرابة شهر بعد زيارة ذلك الشبح له كل ليلة. 

أصيب الطفل بخوف شديد وطلب من جدته أن تظل بجواره أثناء النوم، وبعد أن وافقت جدته سألته عن سبب رعبه من النوم في غرفته وحده، وأجاب بسبب زيارة سيدة سمراء نحيفة كل يوم له ليلا . 

سرد الطفل وعلامات الخوف واضحة على وجهه أن تلك السيدة تزوره كل ليلة وتطلب منه طلبات غريبة كأخذ لعبة من ألعابه وأشار إلى أنها تحاول ربط قدميه ولكنه يبتعد عنها. 

ذكرت الجدة أن والدته تركته منذ أسبوعين في المنزل معها بعد ولادتها لطفلتها الثانية وعدم قدرتها على العناية بابنها وطلبت منها أن تهتم به لمدة أسبوعين. 

جدير بالذكر أن الجدة أكدت أنها تعتقد أن الطفل أصيب بحالة نفسية بسبب ابتعاده عن أمه وليست حكاية مرعبة، ولكنها وعدته أنها لن تتركه ينام ليلا وحيدا في غرفته لتقابل تلك السيدة.
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