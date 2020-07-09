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فن

هيفاء وهبي تستعد لطرح أغنية ولا الهوا

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:56 ص
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
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أحمد إبراهيم
تستعد الفنانة هيفاء وهبى لتقديم أغنية جديدة بعنوان "ولا الهوا"، وتعد ضمن أغانى ألبومها الجديد الذى من المقرر أن يُطرح عبر موقع يوتيوب. 

وتشهد الأغنية تعاون هيفاء وهبى مع الشاعر أحمد علاء الدين وألحان مودى سعيد وتوزيع الموسيقى توما. 

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من ناحية أخرى، طالبت هيفاء وهبى، نقابة المهن السينمائية، بوقف عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"؛ بسبب أزمتها مع مدير أعمالها محمد الوزيرى. 

كما تنتظر هيفاء وهبى، استكمال تصوير مسلسلها الجديد "اسود فاتح" في الأيام القليلة المقبلة والذى يشارك فى بطولته احمد فهمى وتأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.  

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