الناس في بلادي لـ محمد منير تحقق مليون مشاهدة

استطاعت أغنية "الناس في بلادي" لـ محمد منير ، أن تحقق نجاحا كبيرا حيث كسرت حاجز المليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية :" في جنوبك شمس وخضرة .. في شمالك بحر ومطرة .. وفـ غربك شرقك صحرة رملة الماس وياقوت .. فيكي الجغرافيا تعلم .. وتاريخ فاضل يتكلم".





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وعلمك على قلبي معلم .. وبنيت فـ العشق بيوت .. كام شمس تفوت ورا قمره.. عمال بتشق الصحرا انا لجل حبيبتي السمره.. اتعب وأكدح واموت".





"الناس في بلادي" كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، ألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.



