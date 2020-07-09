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شاهد .. أصالة ومايا دياب يتألقن بالأسود على إنستجرام

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:55 ص
أصالة ومايا دياب
أصالة ومايا دياب
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة أصالة صورة جديدة لها برفقة الفنانة مايا دياب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة : "مايا هيّي وحده منّ ناس مافي منّهم كتير، كلّ حدا بيعرفها وقريب منّها بتقدر تكون من أحلى وأغلى الأصحاب ، فيها من الصّفات الحلّوه كتير كتير ، قلّبها فلّه وروحها فرح ، وشهمه وصديقه وأنا كتير بحبها وبفتخر بصداقتها".

وتألقت أصالة بإطلالة لافتة، مرتدية بلوزة باللون الأسود، مع جيب دانيل باللون الفيروزي، مما أضفى عليها نوعًا من الجمال.

واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، مما تركته مموجا بعض الشئ أعلى الكتف.

وبرزت ملامحها بوضع المكياج البسيط المعتمد على اللون الوردي في الشفاه، والبلاشر على الوجنتين.

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وارتدت أصالة المجوهرات الأنيقة لاستكمال إطلالتها، فظهرت بالعقد والأقراط والأسورة من نوع واحد.

أما مايا دياب فأطلت على جمهورها بفستان أنيق باللون الأسود، لإبراز قوامها الرشيق، مع ترك خصلات شعرها الذهبي المموج على الكتف.

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