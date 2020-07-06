AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الحب والسلام لـ أصالة تحقق مليون ونصف مشاهدة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:01 ص
أصالة
أصالة
Advertisements
آيه عاطف
حققت أغنية "الحب والسلام" للفنانة أصالة، نجاح كبير جدًا حيث تخطت حاجز المليون ونصف مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة بها على "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" انا الحب انا الغنا والصداقه والبراءه والابتسام .. انا الصبر انا البُنا اللي عايشه طول حياتي باحترام .. انا بداية شوق صريعك وقمراية ليل ربيعك وشجراية عيد ميلاد راس السنة".


انا هدوءك في اندفاعك وعشواية في مستطاعك وغنواية تعلم الناس الغنا .. انا بداية كل فرحة وكل معني للجمال .. انا نهاية كل غُربة وكل ليل وألم وخوف".

أغنية "الحب والسلام" لـ أصالة نصري، من كلمات وألحان: محمد رحيم، جيتار: شريف فهمي، دودوك وساكس: حموصو، مكياج أصالة: علاء التونسي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصالة تضع اللمسات النهائية على أغنيتها الجديدة "الحب والسلام"

المركز 18 ضمن قائمة الأكثر تداولا .. أغنية جيتني مكسور لـ أصالة تحصد 5.6 مليون مشاهدة

أغنية جيتني مكسور لـ أصالة تحصد 6.6 مليون مشاهدة

بأغنية الحب والسلام.. محمد رحيم يعلن عن تعاونه الجديد مع أصالة

قبل طرحها.. رسالة مؤثرة لـ أصالة عن أغنية "الحب والسلام"

أصالة نصري تطرح الحب والسلام .. وتتجاوز 200 ألف في أول ساعات

ترشيحاتنا

90 ألف منشأة استفادت من المبادرة.. السعودية تقرر تمديد دعم موظفي القطاع الخاص 3 أشهر بداية من أغسطس

عمرو محمود ياسين لـ عبدالله رشدي: إصرارك على التشويش بخصوص تجريم التحرش أمر مستفز

العربية: إصابة قيادات عسكرية تركية في الغارات على قاعدة الوطية الليبية

هل يلزم الوضوء بمجرد الإحساس بالرغبة في قضاء الحاجة؟.. الإفتاء ترد

غارات للجيش الليبي على مركبات تابعة للوفاق بمنطقة براك الشاطئ

مرافقة رجاء الجداوي: كانت تحرص على الاستماع إلى القرآن باستمرار.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا كيا تطرح kia k5 الجديدة كليا.. فيديو وصور

دودج تكشف عن دورانجو هيلكات أقوى SUV فى العالم.. صور

تشبه البالونة الصغيرة.. سيارة الفقعة أصغر سيارة في العالم.. شاهد