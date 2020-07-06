الحب والسلام لـ أصالة تحقق مليون ونصف مشاهدة

الحب والسلام " للفنانة أصالة، نجاح كبير جدًا حيث تخطت حاجز المليون ونصف مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة بها على "اليوتيوب". حققت أغنية "





تقول كلمات الأغنية :" انا الحب انا الغنا والصداقه والبراءه والابتسام .. انا الصبر انا البُنا اللي عايشه طول حياتي باحترام .. انا بداية شوق صريعك وقمراية ليل ربيعك وشجراية عيد ميلاد راس السنة".





إقرأ أيضًا:

أصالة نصري تطرح الحب والسلام





انا هدوءك في اندفاعك وعشواية في مستطاعك وغنواية تعلم الناس الغنا .. انا بداية كل فرحة وكل معني للجمال .. انا نهاية كل غُربة وكل ليل وألم وخوف".



