بالشورت.. منى ممدوح تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة مني ممدوح متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.





تألقت مني ممدوح فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت شورت جينز باللون الفاتح مع سترة قطنية باللون الفوشيا الذى لا يحمل أى نقوشات و نسق معهما قميص مقلم جمع بين اللون اللبني و الأبيض.





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وأكملت مني ممدوح إطلالتها بمجموعة من الاكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها، وقد حازت صورتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.





أما من الناحية الجمالية، بدت مني ممدوح بتسريحة شعر بسيطة ، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة و الغير مبالغ فيها أيضا مما كشف عن جمالها.



