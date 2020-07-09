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محافظات

تعرف على شروط طلبات استخراج تصاريح صيد وتجميع الزريعة في دمياط

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:39 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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زينب الزغبي
أعلنت الإدارة المركزية لشئون منطقة دمياط للثروة السمكية ،في بيان صادر عنها اليوم، عن فتح باب تقديم طلبات استخراج تصاريح صيد وتجميع الزريعة الطبيعية للموسم 2020/2021 من المراكز التابعة للإدارة وذلك في الفترة من يوم الإثنين6/7/2020   م وحتى يوم الاثنين 20/7/2020م. 

وجاء في البيان ،ضرورة ان يرفق بالطلبات المستندات الآتية: 
1- تقديم نموذج طلب صيادين مقابل تحصيل مصاريف إدارية قدرها 260 جنيه.
 2- عدد 5 صورة بطاقة الرقم القومي سارية شرط أن تكون المهنة صياد. 
3- أن يقدم مايفيد أنه مؤمن عليه كصياد، أو تقديم كارنيه صياد.
 4- أن يكون محل الإقامة في محافظة دمياط التي يتبعها مناطق تجميع الزريعة. 
5- أن يقدم أصل صحيفة الحالة الجنائية الخاصة برئيس وأفراد المجموعة ويكون موجه إلى الثروة السمكية.
6- إقرار موقع بقبول تنفيذ القرارات اللازمة والتعليمات الصادرة من الهيئة. 
7- عدد 3 صورة رخصة فلوكة (درجة ثالثة) سارية في حالة استخدام فلوكة. 
8- عدد 3 صورة رخصة سيارة نقل خفيف سارية في حالة استخدام سيارة.
 9- ألا يكون المتقدم صاحب أو شريك في مزرعة سمكية (ملك- إيجار) . 

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وأوضح البيان ، انه يجب أن تقدم الطلبات للإدارة باسم رئيس المجموعة وأسماء أفراد المجموعة ومكان الصيد المحدد للمجموعة وعلى أن تكون مستوفاه لجميع الشروط المطلوبة. _أن يكون عدد الأفراد بالمجموعة الواحدة تبدأ من تبدأ من 8 أفراد ولا تزيد عن 15فرد. 

ولا تقبل الطلبات قبل أو بعد هذه الفترة، ولا يعتد بالطلبات المرسلة بالبريد. ولا يعتبر تقديم الطلبات موافقة عليها، بل يتم عرض الطلبات المقدمة على لجنة خاصة لتحديد أماكن الصيد وتسكين المجموعات، وبعد العرض على الجهات الأمنية المختصة للموافقة عليها.
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