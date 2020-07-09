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حوادث

تلاعب فى نظام تشغيل منظومة الخبز.. ضبط صاحب مخبز استولى على ٣٠٠ ألف جنيه

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول لإستيلائه على مبلغ (305730 جنيه) بدون وجه حق .

وتبين قيام المتهم بالاستيلاء على الاموال عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والإستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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