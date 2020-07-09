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أخبار العالم

وزراء الحكومة السودانية يتقدمون باستقالتهم إلى حمدوك

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:41 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت فضائية العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تقديم وزراء الحكومة السودانية لاستقالتهم، إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وذلك تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة. 

وكان حمدوك قد طالب من أعضاء الحكومة تقديم إستقالتهم، من أجل تشكيل حكومة جديدة. 

وعينت الحكومة السودانية اليوم الأحد، الفريق عز الدين الشيخ علي مديرا عاما لقوات الشرطة في السودان، وذلك خلفا للفريق أول عادل أحمد بشائر، الذي أعفي من منصبة.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، إن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء أصدر قرارا بأعفاء الفريق أول عادل أحمد بشائر من منصب مدير عام الشرطة وتعيين الفريق عزالدين الشيخ علي منصور مديرا عاما للشرطة، من دون ذكر تفاصيل بشأن سبب الإقالة.

وكان عز الدين الشيخ علي يشغل منصب مدير شرطة ولاية الخرطوم، والذي كان مسؤولا عن تأمين احتفالية ذكرى 30 يونيو.
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