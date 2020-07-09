عمرو الخضري يكشف لـ صدى البلد تفاصيل تعاونه مع هيفاء وهبي وعدد من النجوم





عمرو الخضري، في تصريح لـ "صدى البلد": "أتعاون مع هيفاء وهبي في أغنية جديدة من المفترض طرحها قريبًا، وهي من كلمات عمرو المصري ولحن سامر أبو طالب. قال





اقرأ أيضًا:





كما أضاف: "أتعاون أيضًا مع الفنانة مروى اللبنانية في أغنيتين من المفترض طرحهما خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع تصويرهما على شكل فيديو كليب.





بينما اختتم حديثه قائلًا: " هناك تعاون أيضًا بيني وبين الفنان محمد فضل شاكر في أغنية جديدة سوف نعلن عن تفاصيلها قريبًا.

عبّر الموزع عمرو الخضري، عن سعادته بالتعاون مع عدد من النجوم خلال الفترة المقبلة.