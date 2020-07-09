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فن

عمرو الخضري يكشف لـ صدى البلد تفاصيل تعاونه مع هيفاء وهبي وعدد من النجوم

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:40 م
عمرو الخضري
عمرو الخضري
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آيه عاطف
عبّر الموزع عمرو الخضري، عن سعادته بالتعاون مع عدد من النجوم خلال الفترة المقبلة.

قال عمرو الخضري، في تصريح لـ "صدى البلد": "أتعاون مع هيفاء وهبي في أغنية جديدة من المفترض طرحها قريبًا، وهي من كلمات عمرو المصري ولحن سامر أبو طالب.

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كما أضاف: "أتعاون أيضًا مع الفنانة مروى اللبنانية في أغنيتين من المفترض طرحهما خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع تصويرهما على شكل فيديو كليب.

بينما اختتم حديثه قائلًا: "هناك تعاون أيضًا بيني وبين الفنان محمد فضل شاكر في أغنية جديدة سوف نعلن عن تفاصيلها قريبًا.
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