خلال شهر.. طريقة غير متوقعة لاستخدام القرع فى التخلص من الوزن الزائد

، وأحد هذه الأشياء هو العصائر الطبيعية، والمشروبات التى تساعد على حرق الدهون بشكل سريع.

هناك بعض النصائح والحيل الصغيرة التي يمكن أن تسرع

كما أنه مصدر غني بالألياف القابلة للذوبان، مما يقلل من عملية الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من الزمن.

نظرًا لقلة الألياف ومحتوى الماء العالي فيه،

في تحسين عملية الهضم والمساعدة على إنقاص الوزن بفعالية، وذلك

كما يمكن إعداد القرع كعصير مفيد للصحة، وذلك بتقشير جلد الفاكهة ثم تقطيعها إلى قطع صغيرة، ولا تنسى إزالة جميع بذور الفاكهة.





أضف شرائح صغيرة من القرع في الخلاط واخلط حتى تصبح ناعمة.

خذ قطعة قماش قطنية نظيفة وصفي الخليط لفصل اللب والعصير.

يمكنك إضافة القليل من عصير الليمون و / أو 2-3 أوراق نعناع في العصير للحصول على نكهة.