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سيارات

عودة نشاط تأجير السيارات في دبي

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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أماني نوار
أعلنت دبي عن عودة النشاط السياحي وتبني القطاع الخاص الإمارات مبادرات لإنعاش الاقتصاد وتوقع خبراء ورواد القطاعات الخاصة بالسياحة أن ينتعش نشاط تأجير السيارات.

كما صرح محمد المرزوقي رجل الأعمال الإماراتي والرئيس التنفيذي للشركة الشهيرة " أر بي أم " المتخصصة في تأجير السيارات أن عودة النشاط السياحي تعتبر فرصة كبيرة للمستثمرين في دبي والإمارات بشكل عام لفرامل جماح الخسائر التي طالت العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

كما أوضح المرزوقي " أن دبي في طريقها لاستعادة سحرها من جديد بعد فتحت أبوابها لاستقبال عشاق السياحة والاستجمام والتأمل من جديد.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أر بي أم " لشركات تأجير السيارات للسياح لأننا نعيش مغامرة من نوع خاص حيث نقوم بشراء طرازات فاخرة ومتوسطة بعشرات الملايين.

كما أكد هذا الشعار وحده يلقى المسؤولي على الجميع وجميع القطاعات والأشخاص المستفيدين من التعامل مع هذه القطاعات.

يذكر أن  الإمارات تترقب بثقة تحسن النشاط السياحي من الآن وحتى العام المقبل 2021، والذي يتضمن شركات تأجير السيارات، والاستعداد لانطلاق معرض "إكسبو دبي" نسخة العام القادم.
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