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رياضة

لأول مرة .. شيكابالا يعلق على قضية نادي القرن .. شاهد

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:54 م
شيكابالا
شيكابالا
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حسن العمدة
علق محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، على قضية نادي القرن بإفريقيا.


وتوج الأهلي بلقب نادي القرن قبل 20 عاما، لكن غريمه الزمالك لا يزال يطالب به، تحت قيادة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، والذي أعلن عن إقامة إحتفالية اليوم، 7/9/2020.




ونشر "شيكا" صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" لجيل الزمالك في التسعينيات.


وعلق شيكابالا على الصورة قائلا:  ‏"النادي الأكثر تتويجًا في القرن العشرين".


وعرضت اللجنة المكلفة بملف نادى القرن فى الزمالك تقريرا خلال اجتماعها على مرتضى منصور، رئيس النادى، بعدما عقدت اللجنة اجتماعا شهد المناقشة حول تحضير عدد من المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادى فى اللقب الأفريقى.


واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطوات التصعيد، على أن تكون الخطوة الأولى اللجوء للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ثم المحكمة الرياضية الدولية وعدم اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشكل مباشر فى القضية التى يتحرك فيها الزمالك من أجل استرداد لقب نادى القرن من الأهلى.

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