لأول مرة .. شيكابالا يعلق على قضية نادي القرن .. شاهد

ونشر "شيكا" صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" لجيل الزمالك في التسعينيات.

وعلق شيكابالا على الصورة قائلا: ‏"النادي الأكثر تتويجًا في القرن العشرين".

وعرضت اللجنة المكلفة بملف نادى القرن فى الزمالك تقريرا خلال اجتماعها على مرتضى منصور، رئيس النادى، بعدما عقدت اللجنة اجتماعا شهد المناقشة حول تحضير عدد من المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادى فى اللقب الأفريقى.







