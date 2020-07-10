تويوتا تكشف عن كورولا كروس 2021



وستظهر تويوتا كورولا كروس بشكل مختلف عن كورولا هاتشباك خاصة مع الشبك الأمامي الأسود الذي يبرز منها بالإضافة إلى المصابيح الأمامية الحادة ومصابيح نهارية تعمل بمصابيح LED تضيف تويوتا مصدات سوداء في الواجهة الأمامية للسيارة.



قالت شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات إن تكشف عن طراز كورولا كروس 2021 في تايلاتد والي تعتبر النسخة الـ SUV من موديل كورولا الشهيركما طرحت تويوتا طراز كورولا كروس لعام 2021 والتي تعتمد على منصة TGNA-C الشهيرة بالشركة اليابانية وستظهر في الأسواق بنسخ تعتمد على الوقود وأخرى هجينة.وتأتي تويوتا كورولا كروس 2021 تظهر رسميا وبالحديث عن محركات كورولا كروس 2021 فالسيارة التي تعتمد على محرك يعمل بالوقو د التقليدي سيكون بسعة 1.8 لتر وبقوة 140 حصانا مع عزم دوران أقصى 175 نيوتن .متر مع الاعتماد على نظام دفع أمامي وناقل حركة من نوع CVTوتتميز هذه السيارة بنسخة هجين ومحرك وقود سعة 1.8 لتر بقوة 98 حصان مع عزم دوران أقصى 142 نيوتن . متر محرك كهربائية بقوة 72 حصان بقوة إجمالية 170 حصان وعزم دوران أقصى 163 نيوتن .