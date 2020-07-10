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بين الناس

مواطن يستغيث من إيقاف بطاقة التموين بدعوى ارتفاع استهلاك الكهرباء

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن السيد عبد المهيمن العراقى مقيم قرية الدروتين نبروه محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ايقاف بطاقة التموين الخاصة به بداعى استهلاك كهرباء مرتفع وتقدم بعمل تظلم الى مكتب التموين بالاوراق التى تثبت ان الاستهلاك فى الحدود المسموحه وحتى الان لم يتم اعادة تشغل صرف السلع التموينية.

رقم قومى: 24809261201211                   

وناشد المسؤولين العمل على إزالة الشكوى للتواصل: 01202310131
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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