البيت الأبيض يحسم الجدل بشأن انتشار كورونا في الهواء

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات وأحد أعضاء فرقة مكافحة تفشي فيروس كورونا في البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، إن لا يوجد أي دليل على انتشار الوباء عبر الهواء.





وقال فاوتشي في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "من الأفضل أن نفترض أنه يفعل ذلك، فقط ليكون ذلك آمنا".





وأكد أنه على الناس أن يفترضون أن هناك بعض عمليات نقل العدوى المحمولة جوا، وأن يتصرفوا وفقا لذلك. ولهذا السبب يريد خبراء الصحة أن يرتدي الناس الأقنعة.





وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إنه من المحتمل أن ينتشر الفيروس في الهباء الجوي في أماكن الرعاية الصحية.



