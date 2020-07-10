موريتانيا تجهز ملعب نواذيبو لاستضافة أمم أفريقيا ٢٠٢١ للشباب

تستعد موريتانيا لاستضافة منافسات بطولة أمم أفريقيا للشباب 2021 بعدما تم إسناد تنظيم الحدث إليها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.





ويتأهب منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين للاستعداد للتصفيات المؤهلة لامم أفريقيا التى تنطلق خلال شهر أكتوبر المقبل والمؤهلة لأمم أفريقيا فى موريتانيا.





وتسابق موريتانيا الزمن من احل تجهيز ملعب نواذيبو كونه من ضمن الملاعب التي ستحتضن مباريات بطولة أفريقيا للشباب المؤهلة لكأس العالم للشباب بعدما تم أغلاقه منذ شهور.





ومنح الرئيس الموريتاني تعليماته لمؤسسة الهندسة العسكرية بتجهيز ملعب نواذيبو قبل البطولة التي ستقام فبراير ومارس من 2021 بموريتانيا.



