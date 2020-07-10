بجانب جوائزه..أحمد فلوكس ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

شارك الفنان أحمد فلوكس ، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر أحمد فلوكس فى الصورة بإطلالة رسمية واقفًا بجانب الجوائز التى حصل عليها .





ونالت الصورة إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى :

-منور يا نجم.

-إيه الجمال ده يا نجم.

-ربنا يكتر جوايزك.









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يذكر أن أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.









وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.







