AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بجانب جوائزه..أحمد فلوكس ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:21 ص
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
Advertisements
شيماء عبد السلام
شارك الفنان أحمد فلوكس، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد فلوكس فى الصورة بإطلالة رسمية واقفًا بجانب الجوائز التى حصل عليها .

ونالت الصورة إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى :
-منور يا نجم.
-إيه الجمال ده يا نجم.
-ربنا يكتر جوايزك.


اقرأ أيضًا:


يذكر أن أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.


وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد فلوكس يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد

من المنيا وأفتخر.. أحمد فلوكس ينشر صورة جديدة بالزي الصعيدي

ابن ناس و محترم.. أحمد فلوكس ينشر صورة جديدة عبر انستجرام

صورة نادرة لـ عادل إمام مع أحمد فلوكس في مرحلة الطفولة

شاهد.. أحمد فلوكس يستعرض لياقته البدنية عبر إنستجرام أمام المرآة

برفقة جنود الجيش المصرى.. أحمد فلوكس ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

خالد مرتجي ينشر صورته ضاحكا بعد تسجيل لقب نادي القرن لـ الزمالك بوزارة التموين

كيف نكفر عن الصلوات الفائتة ولا نعلم عددها ؟ الإفتاء توضح

ظهور وحش غريب وضخم ببحيرة في الصين.. فيديو

جيش إسرائيل يعتقل 3 سودانيين بسبب تسللهم إلى لبنان

الجيش الإسرائيلي يستدعي قوات الاحتياط.. اعرف السبب

بسمة وهبة: ودعنا زمن الفساد.. وعهد الكحول انتهى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. وفاء الكيلاني تتألق في أحدث جلسة تصوير

أرخص سيارة في مصر بعد تخفيضات 2020 .. صور

بإطلالة عصرية.. زوجة أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها