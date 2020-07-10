بإجمالي 28 حالة.. الصحة الفلسطينية تعلن وفاة 3 أشخاص بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن رصد 3 حالات وفيات جديدة داخل البلاد بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وبذلك يرتفع عدد الوفيات داخل الدولة الفلسطينية الي 28 حالة .





وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم ان المواطنين الثلاث من محافظة الخليل من مدن " يطا (58 عاما)، وتفوح (71 عاما)، ومدينة الخليل (87 عاما)."





جدير بالذكر ان وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت بالأمس عن تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الساعات الـ24 الأخيرة.





وذكرت الوزارة ان من بين الاصابات 71 إصابة في مدينة القدس، 8 إصابات في محافظة رام الله والبيرة، 151 في محافظة الخليل، إصابة في محافظة طولكرم، 20 في محافظة بيت لحم، 3 في محافظة نابلس، 8 في محافظة أريحا والأغوار.





وأشارت الوزارة انه تم تسجيل 31 حالة تعافٍ جديدة، بينهم 26 في محافظة الخليل، و5 في محافظة نابلس.





وبلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 15 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، والحالات موزعة على النحو التالي: (1 ، أريحا، 1، نابلس، 8 الخليل، 3 محافظة بيت لحم، 2 ضواحي القدس)





كما تم إجراء 2940 فحصًا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس ولمخالطي مصابين.



