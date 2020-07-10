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أخبار البلد

أنكرها ذووها فاحتضنتها أجهزة الدولة بالرعاية.. إيداع لقيطة حديثة الولادة بإحدى الحضانات

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:21 ص
طفلة حديثة الولادة
طفلة حديثة الولادة
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محمود مطاوع
استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لاستغاثة تتعلق بالتقاط أحد الموظفين لطفلة رضيعة من أحد شوارع محافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، أن المنظومة تلقت استغاثة من المواطن م . أ من خلال الرقم المختصر "16528"، يطلب توفير حضانة لإيواء طفلة التقطها من أحد شوارع محافظة القاهرة، لم تتجاوز يومها الرابع من العمر، وتعاني من صعوبة بالتنفس، موضحًا أنه توجه لأحد المستشفيات لتوفير الرعاية الطبية المناسبة للطفلة، وقُوبِل بالرفض لعدم وجود مرافق لها.

وأشار مدير المنظومة إلى أنه تم على الفور التنسيق مع الجهات المختصة لحل الشكوى على محورين، الأول هو اجراء الفحوصات الطبية اللازمة للإطمئنان على الطفلة، حيث تم التنسيق مع الخط الساخن لمساعدة الحالات الحرجة بوزارة الصحة والسكان "137" لتوفير حضانة مناسبة لوضع الطفلة الصحي، خاصة بعد إجراء التحاليل والفحوصات الطبية الأولية لها، لافتًا إلى أنه تم على الفور توفير الحضانة المناسبة بمستشفى إمبابة العام، ومن ثم التواصل مع الدكتور محمد الصدفي -مدير طوارىء مديرية الصحة بالجيزة- لمتابعة وتقييم الحالة والإفادة بالمستجدات.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، أنه فيما يتعلق بالمحور الثاني فقد تم توفير الرعاية الاجتماعية الملائمة للطفلة، حيث حرص الزملاء بمنظومة الشكاوى الحكومية، استكمالًا لاجراءات رعاية الطفلة وإيوائها، على متابعة وترقب صدور تقرير طبي مفصل لوضع الطفلة الصحي تمهيدًا لإيداعها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة فور استقرار الحالة.
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