انتشار كاواساكي وخطورة تطعيم شلل الأطفال..الحكومة تنفي 14 شائعة في أسبوع.. فيديوجراف

أصدر المركز الإعلامي لرئاسة محلس الوزراء فيديوجرافا لتوضيح عدد من الموضوعات التي انتشرت خلال الايام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.





وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 3 حتى10 يوليو 2020):





ونفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما صحة المنشور المتداول ومنسوب لمجلس الوزراء بشأن اعتبار الإجازات الاستثنائية وجوبية لا تتطلب موافقة جهة العمل في ظل أزمة كورونا ، كما نفي المركز ما اثير حول تجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم ، ونفي ايضا ما تداول حول انتشار مرض "كاواساكي" بين الأطفال دون سن الخامسة في مصر كما نفي المركز ما اثير حول صدور قرار بوقف استيراد اللبن المجفف "البودرة".





ونفي المركز ما تردد حول وقف إصدار كافة تراخيص البناء بالقاهرة الكبرى بشكل كامل ونهائي، كما نفي المركز ما اثير حول خصم الرصيد المتبقي بالعدادات مسبوقة الدفع للكهرباء مع نهاية كل شهر ، ونفي ايضا ما تداول حول إلغاء طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية ، كما نفي ما انتشر حول غياب إجراءات تعقيم المدن الجامعية لتسكين طلاب الفرق النهائية.





ونفي المركز ما تداول حول رسوب طلاب السنوات النهائية بالجامعات في حال الاعتذار عن عدم حضور الامتحانات ، كما نفي المركز ما انتشر حول توقيع الغرامات المقررة على سيارات "تريبتك" الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب رغم أزمة كورونا ، ونفي ايضا مااثير حول استيراد أسماك غير صالحة للاستهلاك وطرحها بالأسواق.





ونفي المركز الاعلامي ما تردد حول تقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح ، كما نفي ما انتشر حول نقل تبعية المحاجر البيطرية والمجازر للهيئة القومية لسلامة الغذاء مما يؤثر على سلامة عمليات الفحص والرقابة على الثروة الحيوانية ، ونفي ايضا ما اثير حول إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءًا من منتصف يوليو الجاري.