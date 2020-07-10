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توك شو

متى تظهر علامات فيروس كورونا على الشخص المصاب؟.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور  إسلام عنان،  أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن أرقام  إصابات فيروس كورونا المستجد سجلت إنخفاضا ملحوظا وذلك  قبل العودة التدريجية للإقتصاد ب أسبوع . 

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، خلال  استضافته برنامج صباح الخير يا مصر ،  أن  وزارة الصحة تكشف اعداد المصابين بالفيروس يوميأ عن طريق المسحات اليومية من الأفراد الذين يترددون على معامل وزارة الصحة والمستشفيات .  

وأشار  الدكتور اسلام عنان ،   إلى أن الأطباء يرصدون اعداد المسحات عن طريق فحص الفرد  الذى يعانى من أمراض تنفسية حادة  ويتوجه إلى المستشفى.

ولفت إلى أن  الأشخاص المصابون بأعراض تنفسية تظهر عليهم علامات فيروس كورونا خلال 5 أيام وتمتد حتى 14 يوم وهى فترة حضانة فيروس كورونا .

وتابع الدكتور  إسلام عنان ،  أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة،  أن الفرد بمجرد إصابته ب الفيروس ينتظر أسبوع  حنى تظهر العلامات ثم يعقبها أمراض تنفسية حادة .
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