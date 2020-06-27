أمل جديد لمرضى كورونا.. وحدة في القصر العيني لمعالجة الفشل التنفسي

كشف الدكتور أكرم عبد الباري أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر الفرنساوي، عن أهمية إنشاء وحدة الإيكمو في القصر العيني لعلاج حالات كورونا، قائلا:" هى وحدة عالمية موجها الشكر لرئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت".

وتابع عبد الباري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" هذه التقنية معقدة نستخدمها لدعم الحياة، سواء في فشل التنفس أو الفشل في عضلة القلب، نتيجة حدوث هبوط في عضلة القلب أو التعرض للفيروسات والبكتيريا.

ونوه إلى أن هذه التقنية تسحب كمية من دم المريض وتمرره على الرئة الصناعية، لتغذية الدم بالأكسجين وإعادته للمريض مرة أخرى.

وأوضح أستاذ الحالات الحرجة أنه يتم إستخدام هذه التقنية عندما يحدث ضعف أو فشل تنفسى بنسبة 90% في الرئتين، وتم إستعمالها مع حالة مصابة بفيروس كورونا، فضلا عن إستخدامها فى علاج مرضى القلب.



