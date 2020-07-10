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أخبار العالم

بعد مقتل 239 متظاهرا.. إثيوبيا تعلن الكشف عن هوية قتلة المغني هاشالو هونديسا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:45 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إثيوبية، اليوم الجمعة، إن السلطات الأمنية اعتقلت المتورطين في قتل المغني هاشالو هونديسا، بإطلاق النار عليه.

وأوضحت أن النائبة العامة، أدانتش أببي أفادت بأن قاتل الفنان الإثيوبي هاشالو هونديسا، يدعى طلاهون يامي وكان معه متعاونان أحدهما يدعى عبدي ألمايّوه ؛ وهما حاليا في قبضة الشرطة.

ولفتت المدعي العام إلى أن المتهم الثالث هارب ويدعي كبدي غمّتشو، حيث اعترف الاثنان أثناء التحقيق أنهما تلقيا الأوامر بقتله من قِبل جماعة تدعى جماعة أونغ شني.

وكان مقتل الفنان الإثيوبي هاشالو هونديسا قد تسبب في مظاهرات حاشدة بمختلف أنحاء البلاد ادت إلى مقتل أكثر من 239 شخصا.

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