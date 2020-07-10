نقابة القراء توضح حقيقة وفاة أحد أبناء الشعراوي

أصدرت نقابة القرّاء بيانا بشأن ما تم تداوله حول وفاة أحد أبناء الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.









وقال محمد الساعاتي المتحدث باسم نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، إن خبر وفاة عبدالرحيم الشعراوي قديم، فالفقيد رحل في 9 يناير 2012









وصحح الساعاتي مؤلف "الموسوعة الكاملة لحياة الإمام الشعراوي" الخبر المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يفيد رحيل الشيخ عبدالرحيم الشعراوي، وهو ما يخالف الحقيقة؛ حيث يؤكد الساعاتي أن المرحوم عبدالرحيم نجل مولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي كان قد رحل عن دنيانا في التاسع من يناير لعام 2012م.









وأكد أنه كان حاضرا مشاركات مع الأسرة في الليلة الأولى بسرادق العزاء بدقادوس مركز ميت غمر، وفي ليلة العزاء الثانية التي أقيمت في مبرة الإمام الشعراوي الخيرية المواجهة للسيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة.





وبسؤال الساعاتي لنجله محمد عبدالرحيم، حفيد الشيخ الشعراوي ، أكد: هذه هي المرة الخامسة التي يجددون فيها خبر وفاة والدي المرحوم عبدالرحيم الشعراوي على وسائل التواصل الاجتماعي





واختتم محمد عبدالرحيم ساخرا من مروجي الشائعات: "أعتقد أنهم يريدون أن ينشطون حساباتهم على الشبكة العنكبوتية الإنترنت".



