لتقليد شخصية كرتونية.. طفلة 4 أعوام تقفز من الطابق الثاني لمبنى سكني.. تفاصيل

تصارع طفلة روسية في الرابعة من عمرها الموت في الوقت الحالي بعد أن قفزت من شرفة في الطابق الثاني لمبنى سكني في محاولة لتقليد إحدى الشخصيات الكرتونية المفضلة لديها، وقد سقطت الطفلة من ارتفاع 10 أقدام في حادثة مأساوية.





يذكر أن الحادث وقع في مدينة "ياكوتسك" الروسية، التي تشتهر بكونها واحدة من أبرد مدن العالم.









وتناول تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية نُشر اليوم، الجمعة، تفاصيل الحادث ، موضحًا أنه بعد مغادرة والدة الطفلة المنزل لممارسة الرياضة صباحًا، استيقظت الطفلة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، ثم جاءتها فكرة تقليد شخصية كرتونية خارقة من أحد مسلسلات الرسوم المتحركة، وهو "Ladybug".





وبالفعل قفزت في أعقاب ذلك من شرفة في الطابق الثاني، حيث كانت تتوقع أن تحلق على غرار الشخصية الكرتونية؛ وأسفر الحادث عن تعرضها لإصابات متعددة، ونُقلت إلى المستشفى، وهي حاليًا تتلقى العلاج، لكنها في حالة حرجة









وقد وجهت الشرطة المحلية تحذيرًا للآباء والأمهات على خلفية هذا الحادث، حيث حثتهم على ضرورة توخي الحذر، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا النوع من الحوادث.



