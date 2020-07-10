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أخبار العالم

تقرير يحذر من خطط تركيا للسيطرة على الهلال النفطي في ليبيا باحتلال سرت والجفرة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:11 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق
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قسم الخارجي
كشف تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أهداف التواجد العسكرى التركى في ليبيا، ومخطط تركيا الخبيث لتهديد مصالح الدول الأوروبية.

وأفاد تقرير المنظمة أن تركيا تخطط للسيطرة الكاملة على الأراضي الليبية، واحتلال سرت والجفرة والهلال النفطى، وفقا لصحيفة "زمان" التركية.

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ويقول زيدان القنائى المتحدث باسم المنظمة إن تركيا تعزز تواجدها العسكري في ليبيا ودعم ميليشات حكومة الوفاق للسيطرة على الهلال النفطى بسرت والجفرة، بهدف الضغط على الدول الأوروبية المعارضة لانضمام تركيا لعضوية الاتحاد الاوروبى، خاصة فرنسا وألمانيا.

وأوضح الباحث في المنظمة أن تركيا تخطط للسيطرة على عمليات الهجرة غير الشرعية لاوروبا عبر سيطرتها على سواحل ليبيا.

وأوضح أن نقل تركيا للمرتزقة السوريين والدواعش من سوريا إلى ليبيا هدفه لتهديد أمن الدول الأوروبية وممارسة ضغوط على الاتحاد الاوروبى عبر سيطرة تركيا على ليبيا.

ووسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار، هبطت طائرة تركية مطار مصراتة، وعلى متنها 156 من المرتزقة، في أحدث دعم من أنقرة لحكومة الوفاق وميليشياتها في ليبيا.

بدوره، اعتبر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأمور باتت خارج السيطرة، داعيا الى تحرك عاجل لحماية المصالح الليبية من الضياع،  في ظل وجود مرتزقة من تركيا يزيدون الأمور اشتعالا وتدهورا، وفق ما ذكرت وسائل اعلام متفرقة.
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