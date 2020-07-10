المركزية للسياحة والمصايف تكشف تفاصيل غرق 7 مواطنين في شاطئ بالإسكندرية

كشف اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تفاصيل غرق مواطنين في منطقة غرب الاسكندرية تسللوا للسياحة بالمخالفة لقرار الدولة.





وقال رشاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ، مقدم برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر شاشة "DMC"، مساء اليوم الجمعة، إنه :"نزلوا بعض المواطنين لشواطئ في منطقة معينة وغير مؤهلة وفي أوقات الصباح الباكر للهرب من الحملات التي نقوم بها على الشواطئ".





وأضاف اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن :"والواقعة حدثت في شاطئ النخيل وبدأت بعد أن نزل طفل للبحر في الخامسة فجرا، وتوفي غرقا، وبعدها نزل أكثر من شخص لإنقاذ الطفل وغرقوا هم الأخرون".





وتابع اللواء، أنه :"هناك سيدة في المستشفى تتلقي العلاج وحالتها مستقرة"، لافتا إلى أن الضحايا تسللوا فجرا للسباحة رغم علمهم بغلق الشواطئ، وعمليات البحث مازالت مستمرة.





أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن 7 أشخاص توفوا في حادث الغرق بالإسكندرية حتى الأن.





وفي السياق نفسه قال اللواء رشاد إننا مستعدون في أي لحظة للالتزام بالإجراءات الاحترازية حال صدور قرار بافتتاح الشواطئ العامة من جديد.



