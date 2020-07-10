شاهد.. كيف تاجر أردوغان بالمبني الأثري "آيا صوفيا"؟

قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستعمر لا يترك شيئا إلا وتاجر به، ومن ضمن الأشياء التي تاجر بها في انتخابات الرئاسة السابقة هو مبني "آيا صوفيا"، متابعا أنه :"دي كانت زمان كاتدرائية ثم مسجد وبيقع المبنى ده في إسطنبول".
وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه :"واضح إن قطيع الخرفان كله بيفكر زي بعضه سواء خرفان حسن البنا أو أردوغان قبل الانتخابات في إسطنبول تاجر علي شعبه وقال لهم هنحول المبني الأثري من متحف إلى جامع وبعد ما خسر رجع تاني وقال لا يمكن تحويل المبني لجامع كل شيء ونقيضه وعشان نفهم كويس أن تحويل آيا صوفيا لمسجد سندفع فاتورة سياسية كبيرة".
استكمل: "شفتم الكداب هنسميه أردوغان الكداب .. حتي أحمد داود أوغلوا شريكه السابق في الحكم ورئيس وزرائه السابق هاجمه ووصفه أنه بيتاجر بكل شيء ليبقي في الحكم أطول فترة ممكنة.