AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. كيف تاجر أردوغان بالمبني الأثري "آيا صوفيا"؟

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:12 م
اردوغان
اردوغان
Advertisements
عادل نصار
قال الإعلامي محمد موسى،  إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستعمر لا يترك شيئا إلا وتاجر به، ومن ضمن الأشياء التي تاجر بها في انتخابات الرئاسة السابقة هو مبني "آيا صوفيا"، متابعا أنه :"دي كانت زمان كاتدرائية ثم مسجد وبيقع المبنى ده في إسطنبول".

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه :"واضح إن قطيع الخرفان كله بيفكر زي بعضه سواء خرفان حسن البنا أو أردوغان  قبل الانتخابات في إسطنبول تاجر علي شعبه وقال لهم هنحول المبني الأثري من متحف إلى جامع وبعد ما خسر رجع تاني وقال لا يمكن تحويل المبني لجامع كل شيء ونقيضه وعشان نفهم كويس أن تحويل آيا صوفيا لمسجد سندفع فاتورة سياسية كبيرة".

استكمل: "شفتم الكداب هنسميه أردوغان الكداب .. حتي أحمد داود أوغلوا شريكه السابق في الحكم ورئيس وزرائه السابق هاجمه ووصفه أنه بيتاجر بكل شيء ليبقي في الحكم أطول فترة ممكنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفتاء: أردوغان يستخدم سلاح الفتاوى لتثبيت استبداده في الداخل وتبرير أطماعه في الخارج

يا خيمة القذافي فضحتي وكشفتي الإخوان.. ضاحي خلفان: ليبيا فخ للفئران

هاشتاج الفرسان أزاحوا الخرفان يتصدر تويتر في الذكرى السابعة للثورة

أردوغان يريد تحويلها إلى مسجد.. معلومات عن كنيسة "آيا صوفيا" التاريخية

أصبح مسجدا.. محكمة تركية تلغي وصف آيا صوفيا كمتحف

أردوغان يوقع قرارا بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

ترشيحاتنا

مكالمة مسربة تكشف طريقة دفع رواتب مرتزقة أردوغان السوريين بليبيا

مسئولة سابقة بـ "فاو": سد النهضة خطر على مصر والسودان

في ثامن أيام اجتماعات سد النهضة .. عقد اجتماعين للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث

أحمد شوبير عن إصابة كريم بامبو بـ كورونا: مش هعترف بيها.. فيديو

الصحة العالمية: 228 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة

الأهلي: تمديد إعارة وليد ازارو دون مقابل.. وما نطلبه باقي المستحقات المتأخرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامل يفقد الوعي أثناء حديثه مع ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.. فيديو وصور

بفستان مكشوف.. كارول سماحة في إطلالة جريئة تخطف الأنظار.. شاهد

بـ المايوه.. روبي بإطلالة مثيرة للجدل على البحر.. شاهد