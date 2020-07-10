شاهد.. كيف تاجر أردوغان بالمبني الأثري "آيا صوفيا"؟

قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب

مستعمر لا يترك شيئا إلا وتاجر به، ومن ضمن الأشياء التي تاجر بها في انتخابات الرئاسة السابقة هو مبني "آيا صوفيا"، متابعا أنه :"دي كانت زمان كاتدرائية ثم مسجد وبيقع

المبنى

ده في إسطنبول".