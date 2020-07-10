مجلس الشيوخ.. ننشر أسماء مرشحي القوائم والفردي لـ مستقبل وطن في كفر الشيخ

وأضافت المصادر، أن الحزب قد دفع بـ 3 مرشحين على المقاعد الفردية؛ لخوض غمار انتخابات مجلس الشيوخ - أيضًا - وهم، أشرف ممدوح عبد الونيس، محامٍ، ونائب سابق، والمهندس علي العجواني، مهندس زراعي، ونائب سابق، واللواء حسن بحيري، ضابط شرطة بالمعاش.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.





وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من الغد، السبت 11 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.