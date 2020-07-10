مجلس الشيوخ.. ننشر أسماء مرشحي القوائم والفردي لـ مستقبل وطن في كفر الشيخ

كشفت مصادر خاصة بمحافظة كفر الشيخ، عن اختيار حزب مستقبل وطن، 3 مرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن قائمة الحزب عن الدائرة الأولى (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا).
وقالت المصادر، لـ"صدى البلد"، إن مرشحي القائمة لـ مجلس الشيوخ هم، عز جودة، رجل أعمال، وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، والدكتورة سلوي الحداد، أستاذ الباثولوجي بكلية الطب جامعة عين شمس.
وأضافت المصادر، أن الحزب قد دفع بـ 3 مرشحين على المقاعد الفردية؛ لخوض غمار انتخابات مجلس الشيوخ - أيضًا - وهم، أشرف ممدوح عبد الونيس، محامٍ، ونائب سابق، والمهندس علي العجواني، مهندس زراعي، ونائب سابق، واللواء حسن بحيري، ضابط شرطة بالمعاش.
وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.
وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من الغد، السبت 11 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.