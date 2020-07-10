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برلمان

أبرزها إقرار ذمة مالية.. اِعرف المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:23 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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حسن رضوان
تبدأ اللجان التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، بالمحاكم الابتدائية غدا السبت، الموافق 11 يوليو، ولمدة أسبوع عملها في تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ على أن تنتهى يوم السبت أيضا الموافق 18 من الشهر ذاته.


وفيما يلي نستعرض المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ:

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

1-  بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
2-  صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3-  بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
4-  إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6-  شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
7-  إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
8-  المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
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