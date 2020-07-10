بالأسماء.. مرشحو مستقبل وطن والشعب الجمهوري بانتخابات الشيوخ بالغربية

كشفت مصادر داخل حزب مستقبل وطن عن ترشيحات الحزب التي سيخوض بها انتخابات مجلس الشيوخ بالغربية، على مقاعد الفردي، وذلك بالتحالف مع حزب الشعب الجمهوري.









وذكر المصدر، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن القائمة ضمت من مستقبل وطن

- محمد عبد الله أبو حسين

- عمر فهمي

- ايهاب الهرميني

- أحمد حماد





فيما يترشح عن حزب الشعب الجمهوري أحمد شعراوي





يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.





وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.