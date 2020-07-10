بينها اثنتان عربيتان | 15 دولة يعيش فيها المليارديرات.. تعرف عليها

نشرت القناة الثانية الإسرائيلية تقريرا عن 15 دولة حول العالم يعيش فيها المليارديرات، ويمكنك أثناء السير في الشارع الالتقاء بواحد منهم.









وبحسب تقرير صادر عن موقع Wealth-X فقد جاءت سنغافورة في المرتبة 15 بعدد مليارديرات بلغ 45 مليارديرا، بثروة اجمالية تقدر بنحو 87 مليار دولار.









وفي المركز الرابع عشر جاءت كندا ويعيش فيها 46 مليارديرا، بإجمالي ثروة تقدر بحوالي 96 مليار دولار.









في المركز الثالث عشر الامارات، ويعيش فيها 47 مليارديرا بإجمالي ثروة تبلغ 163 مليار دولار.









في المركز 12 البرازيل، ويعيش فيها 50 مليارديرا، بثروة تقدر بنحو 162 مليار دولار.









في المركز 11 ايطاليا، ويعيش فيها 53 مليارديرا بإجمالي ثروة تقدر بـ 157 مليار دولار.









في المرتبة 10 جاءت فرنسا ويعيش فيها 60 مليارديرا، باجمالي ثروة 219 مليار دولار.









وجاءت السعودية في المركز التاسع باجمالي 62 مليارديرا، وثروة بلغت 152 مليار دولار.









وفي المركز الثامن جاءت الهند باجمالي 87 مليارديرا، وثروة تقدر بحوالي 314 مليار دولار.









وحلت هونج كونج في المركز السابع بعدد 96 مليارديرا، وثروتهم التي قدرت بنحو 96 مليار دولار.









وجاءت انجلترا في المركز السادس بعدد 100 ملياردير و217 مليار دولار. فيما جاءت سويسرا في المركز الخامس باجمالي 100 ملياردير وثروة تقدر بحوالي 274 مليار دولار.









وجاءت روسيا في المركز الرابع بتعداد 114 مليارديرا وثروة بلغت 319 مليار دولار، فيما جاءت ألمانيا في المركز الثالث بتعداد 153 مليارديرا و477 مليار دولار.









وحلت الصين في المركز الثاني بعدد 342 مليارديرا وثروة تقدر بحوالي 1.1 تريليون دولار.









وفي المركز الأول جاءت أمريكا بعدد 788 مليارديرا وثروة بلغت 3.4 تريليون دولار.



