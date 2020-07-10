محكمة أمريكية تغرم إيران 878 مليون دولار لصالح ضحايا تفجيرات الخبر بالسعودية

ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم الجمعة، إن قاضي المحكمة الجزئية في العاصمة الأميركية واشنطن، بيريل هاول، قضى الأسبوع الماضي بتغريم النظام الإيراني 878 مليون دولار يتوجب أن تدفعها إيران لضحايا تفجيرات الخبر التي وقعت عام 1996 والتي أسفرت عن مقتل 19 جنديا أميركيا و372 شخصا آخرين.





ونقلت الصحيفة عن محامي المدّعين في المحكمة، أدورا سامي، قوله إن العدالة لم تنس هؤلاء المحاربين القدامى الشجعان وعائلاتهم الذين عانوا ولا يزالون يعانونون حتى اليوم من جراء الهجمات الإرهابية التي خطط لها النظام الإيراني مضيفًا.





قال مدير مجلس سياسات الشرق الأوسط، توماس ماتيير، للصحيفة: "إن تفجيرات الخبر في العام 1996 لم تكن حدثا عابرا بل كانت حدثا جذريا مهما فتح عيون الأميركيين والعالم على أهداف واستراتيجيات النظام الإيراني وطبيعة سلوكه الإرهابي، فإيران متورطة في هذا التفجير بالتنسيق المشترك عن كثب مع تنظيم القاعدة، لتمثل هذه الحادثة طبيعة النظام الإيراني الإجرامية وطريقة استهدافه للأمنين القوميين السعودي والأميركي كهدف مشترك لتكون العملية دافعًا جديدًا وسببًا آخر لتعزيز العلاقة مع الرياض التي بقيت أهم حلفائنا الاستراتيجيين في المنطقة منذ عقود على اختلاف الظروف والتحديات.



