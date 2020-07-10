AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

محكمة أمريكية تغرم إيران 878 مليون دولار لصالح ضحايا تفجيرات الخبر بالسعودية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:27 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم الجمعة، إن قاضي المحكمة الجزئية في العاصمة الأميركية واشنطن، بيريل هاول، قضى  الأسبوع الماضي بتغريم النظام الإيراني 878 مليون دولار يتوجب أن تدفعها إيران لضحايا تفجيرات الخبر التي وقعت عام 1996 والتي أسفرت عن مقتل 19 جنديا أميركيا و372 شخصا آخرين.

ونقلت الصحيفة عن محامي المدّعين في المحكمة،  أدورا سامي، قوله إن العدالة لم تنس هؤلاء المحاربين القدامى الشجعان وعائلاتهم الذين عانوا ولا يزالون يعانونون حتى اليوم من جراء الهجمات الإرهابية التي خطط لها النظام الإيراني مضيفًا.

قال مدير مجلس سياسات الشرق الأوسط، توماس ماتيير، للصحيفة: "إن تفجيرات الخبر في العام 1996 لم تكن حدثا عابرا بل كانت حدثا جذريا مهما فتح عيون الأميركيين والعالم على أهداف واستراتيجيات النظام الإيراني وطبيعة سلوكه الإرهابي، فإيران متورطة في هذا التفجير بالتنسيق المشترك عن كثب مع تنظيم القاعدة، لتمثل هذه الحادثة طبيعة النظام الإيراني الإجرامية وطريقة استهدافه للأمنين القوميين السعودي والأميركي كهدف مشترك لتكون العملية دافعًا جديدًا وسببًا آخر لتعزيز العلاقة مع الرياض التي بقيت أهم حلفائنا الاستراتيجيين في المنطقة منذ عقود على اختلاف الظروف والتحديات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محكمة بحرينية تغرم 4 بنوك بسبب إيران

57 جريمة .. منظمات حقوقية تطالب مجلس حقوق الإنسان بالتصدي للإرهاب الإيراني

بعد 25 عاما.. محكمة أمريكية تأمر إيران بدفع تعويضات لضحايا تفجير الخبر

واشنطن: إيران استغلت الاتفاق النووي لزعزعة استقرار المنطقة

استهدفت منشآت حيوية.. انفجارات إيران الغامضة علامات استفهام بلا إجابة.. أخطرها في موقع نووي.. وتكهنات حول هجمات إلكترونية إسرائيلية.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع ذروتها الثلاثاء والأربعاء

لن نعلن مكان الدفن.. أول تعليق من شيرين رضا على وفاة والدها

بث فيلم مساند لإثيوبيا .. الباز يكشف مؤامرة جديدة لقناة الجزيرة

انتخابات مجلس الشيوخ.. اعرف لجنتك من موبايلك في دقيقة

انتشال 7 جثامين من شاطئ النخيل حتى الآن

قد يلجأ للقضاء الإداري.. فرصتان للتظلم أمام الزمالك حال رفض تسجيل شعار نادي القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جهاز يصطاد ويقتل فيروس كورونا المستجد في ثوان

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لـ خفض ضربات القلب

بـ لوك غريب فى الشعر.. صبا مبارك تثير الجدل بهذه الإطلالة