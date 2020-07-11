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اقتصاد

ارتفاع الأسهم الأمريكية بفضل عقار مضاد لفيروس كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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وكالات
سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعًا أمس الجمعة، إذ ساعد تحليل إيجابي لعقار مضاد للفيروسات من شركة جيلياد ساينسز لعلاج كوفيد-19 على تهدئة مخاوف المستثمرين حيال الزيادة غير المسبوقة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ومع ارتفاع أسهم القطاع المالي.

وصعد لمؤشر داو جونز الصناعي 369.21 نقطة، أو 1.44%، إلى 26075.3 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 32.99 نقطة، أو 1.05 %، إلى 3185.04 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 69.69 نقطة، أو 0.66 %، إلى 10617.44 نقطة.


وعلى أساس أسبوعي، ربح داو واحدا بالمئة وحقق ستاندرد اند بورز زيادة 1.8 % وقفز ناسداك4%.
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