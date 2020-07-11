إيريك تراوري يرفض حضور جلسة التفاوض مع الزمالك ويتمسك بالأهلي

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن البوركينابي إيريك تراروي مهاجم نادي بيراميدز رفض حضور جلسة المفاوضات مع مسؤولي نادي الزمالك، من أجل إقناعه باللعب للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار" أن تراوري أبلغ وكيل أعماله برفض اللعب للزمالك متمسكًا بالانتقال للنادي الأهلي في ظل وجود مفاوضات مكثفة معه من قبل المارد الأحمر، وتوقيعه عقود انتقاله للفريق في مرتين سابقتين.









الإعلامي عمر ربيع ياسين، زف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك مؤكدا أن النادي أنهى اتفاقه مع عبدالله بكري مدافع فريق بيراميدز، وإنه حصل علي توقيعه علي عقود الانضمام للفريق الأبيض من أجل تدعيم دفاعات الفريق خلال الموسم الجديد، بعد أن ابدي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الموافقة على ضمه. وكان



