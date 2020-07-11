AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الليبي: رصدنا تحركات لمليشيات تركيا في محيط سرت والجفرة

السبت 11/يوليه/2020 - 01:26 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أكد مسئول عسكري بارز بالجيش الوطني الليبي، أن قوات الجيش رصدت تحركات لمليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية الموالية لتركيا، في محيط مدينتي سرت والجفرة. 

وقال قائد قوة عمليات إجدابيا، اللواء فوزي المنصوري، في تصريحات نقلتها "بوابة أفريقيا" الإخبارية: "قوات الجيش الليبي في جاهزية تامة للرد على أي هجوم من قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك".

وأضاف: "لقد سبق الرد على قوات الوفاق بتاريخ 6 يونيو وذلك أثناء محاولتها شن هجوم معادي على قوات الجيش الليبي، وتم تكبيد قوات العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والمعدات".

وأشار المنصوري إلى أن "قوات "الجيش الليبي رصدت تحركات لقوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك في محيط مدينتي سرت أو الجفرة"، مؤكدا أن هذا التحركات تحت الرصد على مدار الساعة.

وشدد على أن "كل من قاعدة الجفرة الجوية ومدينة سرت يعتبران خط الدفاع الأول عن الحقول النفطية والتي تمثل الهدف الأساسي لأردوغان".

وكان المنصوري قد حذر في وقت سابق من أن "تركيا تتجه لاستغلال القواعد والإرهابيين في ليبيا كنقطة إنطلاق لأطماعه بالشمال الإفريقي والمنطقة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصف صاروخي على مطار معيتيقة في طرابلس بعد هجوم في محيط قاعدة الوطية العسكرية

الجيش الليبي يشن هجومًا مضادًا على الميليشيات المدعومة من تركيا شرق مصراتة

الجيش الليبي يشن غارات جوية على تجمعات ميليشيات بمصراتة

الجيش الليبي يستهدف رتلا عسكريا لمليشيات الوفاق غرب سرت

فيديوجراف.. سرت - الجفرة .. وقصة الخط الأحمر

الوفاق ترفض تفكيك المليشيات ..والجيش الليبي: لن ننسحب من سرت والجفرة

ترشيحاتنا

أنت هتزعل وهتجيب ناس تزعل عليكم.. رضوى الشربيني تدعم فتاة نشر زوجها صورها الخاصة

مكالمة مسربة تكشف طريقة دفع رواتب مرتزقة أردوغان السوريين بليبيا

اخبار الزمالك | يعلن عن عدد إصابات كورونا.. موعد ظهور الصفقة السوبر.. والكاف يصدم الابيض بشأن نادي القرن

كيف فعلها الزمالك في أيام.. إجراءات تسجيل العلامة التجارية تستغرق عاما

استهدفت منشآت حيوية.. انفجارات إيران الغامضة علامات استفهام بلا إجابة.. أخطرها في موقع نووي.. وتكهنات حول هجمات إلكترونية إسرائيلية.. القصة الكاملة

بملابس كاجوال محتشمة.. زوجة جنش تخطف الأنظار برفقته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهديدات وألفاظ خادشة.. 10 صور لـ رانيا يوسف خطفت بها الأنظار فى الفترة الاخيرة

بملابس كاجوال محتشمة.. زوجة جنش تخطف الأنظار برفقته

بملابس جريئة.. زوجة أحمد صلاح حسنى تثير الجدل فى عيد ميلاده