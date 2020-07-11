الجيش الليبي: رصدنا تحركات لمليشيات تركيا في محيط سرت والجفرة

أكد مسئول عسكري بارز بالجيش الوطني الليبي، أن قوات الجيش رصدت تحركات لمليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية الموالية لتركيا، في محيط مدينتي سرت والجفرة.





وقال قائد قوة عمليات إجدابيا، اللواء فوزي المنصوري، في تصريحات نقلتها "بوابة أفريقيا" الإخبارية: "قوات الجيش الليبي في جاهزية تامة للرد على أي هجوم من قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك".





وأضاف: "لقد سبق الرد على قوات الوفاق بتاريخ 6 يونيو وذلك أثناء محاولتها شن هجوم معادي على قوات الجيش الليبي، وتم تكبيد قوات العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والمعدات".





وأشار المنصوري إلى أن "قوات "الجيش الليبي رصدت تحركات لقوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك في محيط مدينتي سرت أو الجفرة"، مؤكدا أن هذا التحركات تحت الرصد على مدار الساعة.





وشدد على أن "كل من قاعدة الجفرة الجوية ومدينة سرت يعتبران خط الدفاع الأول عن الحقول النفطية والتي تمثل الهدف الأساسي لأردوغان".



