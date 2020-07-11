السجن من 3 إلى 7 سنوات..برلمانية: تم تغيير قانون العقوبات الخاص بالتحرش..فيديو

Advertisements

اسراء صبري



وأوضحت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الاولى الفضائية" أنه تم تغيير قانون العقوبات الخاص بالتحرش، وبالفعل أصبح هناك حبس يتراوح من 3 إلى 7 سنوات، متابعه : من المهم جدا تغيير ثقافة المجتمع، يجب أن يتم تغيير وعي الشباب ونظرتهم تجاة المرأة.



وفيما يخص المشاكل التي تحدث في بعض الأحيان عند تطبيق الإجراءات على المتحرشين، أوضحت أنها قدمت مقترح لوزير الداخلية، واتمني أن يصبح التحقيق في قضايا



وتابعت: وحدات العنف ضد المرأة تحتوي على نساء، وبالتالي سيكون من السهل على الفتيات المعرضين للتحرش التحدث بأريحية أكثر،



قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان، إن المتحرش يعاني من مشكلة نفسية، متابعه: مفيش انسان طبيعي بيعمل كدا، كما أن المتحرش يحتاج إلى معالجة نفسية بعد تطبيق العقوبة عليه.وأوضحت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الاولى الفضائية" أنه تم تغيير قانون العقوبات الخاص بالتحرش، وبالفعل أصبح هناك حبس يتراوح من 3 إلى 7 سنوات، متابعه : من المهم جدا تغيير ثقافة المجتمع، يجب أن يتم تغيير وعي الشباب ونظرتهم تجاة المرأة.وفيما يخص المشاكل التي تحدث في بعض الأحيان عند تطبيق الإجراءات على المتحرشين، أوضحت أنها قدمت مقترح لوزير الداخلية، واتمني أن يصبح التحقيق في قضايا العنف ضد المرأة داخل الأقسام تكون من خلال وحدات العنف ضد المرأة المتواجدة حاليا.وتابعت: وحدات العنف ضد المرأة تحتوي على نساء، وبالتالي سيكون من السهل على الفتيات المعرضين للتحرش التحدث بأريحية أكثر،

Advertisements