أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سامسونج تطرح Galaxy Note 20 بسعر أرخص من Note10.. وفيسبوك ستوقف الإعلانات السياسية على منصتها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:
كشفت تسريبات جديدة أن هاتف OnePlus Nord من شركة وان بلس الصينية، الذى سيتم إطلاقه خلال أيام، سيحتوى على 4 كاميرات خلفية بالإضافة إلى كاميرتين أمامتين للسيلفى.
ذكرت تقارير أن هناك تطبيقا يسمى TikTok Pro مشابها لموقع الفيديوهات القصيرة الصينى تيك توك، يقوم بالتلاعب بالمستخدمين، عن طريق إرسال روابط فيديوهات عبر رسائل نصية، لاختراق المستخدمين.
يبدو أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تجهز عدة مفاجآت لعشاقها حول العالم، حيث ينتظر الملايين إطلاق أيقونتها المنتظرة Galaxy Note20 فى 5 أغسطس القادم، إلا أن هذه المفاجأة ليست الوحيدة، حيث كشفت مصادر من داخل سامسونج أن الهاتف الجديد سيكون أرخص من شقيقه الأكبر Note10.
تقوم شركة فيسبوك Facebook بإجراء تغيير كبير على سياساتها الإعلانية في محاولة لمكافحة المعلومات المضللة والإشاعات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
كشفت تسريبات جديدة مميزات وسعر هاتف Galaxy Z Flip 5G القابل للطى، والقادم من شركة سامسونج، والذى سيتم الإعلان عنه رسميا في 5 أغسطس القادم إلى جانب مجموعة هواتفGalaxy Note 20 و تابلت +Galaxy Tab S7 .
حذرت شركة آبل Apple المستخدمين من أن إغلاق جهاز اللاب توب أثناء وضع غطاء على الكاميرا يمكن أن يؤدي إلى تلف اللاب توب لأن غطاء الكاميرا من الممكن أن يؤدى احتكاك شديد عند غلق الجهاز مما يعمل على خدش أو جرح الكاميرا وبالتالى يسبب مشكلات كبيرة بها.
كشفت تقارير أن هناك أكثر من 15 مليار وثيقة وورقة رسمية لمستخدمين من جميع انحاء العالم متاحة الآن للبيع على Dark Web الدارك ويب أو ما يعرف بالشبكة السوداء.
قامت شركة نينتندو Nintendo اليابانية للألعاب ببيع النسخة الأصلية من لعبة سوبر ماريو الشهيرة Super Mario Bros في مزاد، والتى تم إطلاقها لأول مرة في عام 1985 بقيمة 114 ألف دولار أمريكى.
تخطت لعبة Trivia Royale 2.5 مليون تحميل في ثلاثة أسابيع فقط، ثم إصدار على متجر تطبيقات آبل App Store ، حيث احتلت المركز الأول في قسم الألعاب.
رغم إعلان شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عن إصدارها لواحدة من أفضل مجموعاتها في الهواتف الذكية وهى هواتف Galaxy Note20 إلا أنه هاتف مثل Galaxy Note 10 للعام الماضى، وكذلك هاتف Note 9 Galaxy لعام 2018 لا زالا يتمتعان بإمكانات فائقة ومناسبة حتى الىن تجعل لدى العديد من المستخدمين لديهم الرغبة في شراء هذه الهواتف، بالإضافة إلى الأسعار الرخيصة اللذان يتمتعان بها.