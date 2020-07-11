أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سامسونج تطرح Galaxy Note 20 بسعر أرخص من Note10.. وفيسبوك ستوقف الإعلانات السياسية على منصتها

يبدو أن شركة

الكورية الجنوبية تجهز عدة مفاجآت لعشاقها حول العالم، حيث ينتظر الملايين إطلاق أيقونتها المنتظرة Galaxy Note20 فى 5 أغسطس القادم، إلا أن هذه المفاجأة ليست الوحيدة، حيث كشفت مصادر من داخل سامسونج أن الهاتف الجديد سيكون أرخص من شقيقه الأكبر Note10.