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أخبار العالم

ضبط كميات كبيرة من السلع المغشوشة في المدينة المنورة

السبت 11/يوليه/2020 - 11:30 ص
شرطة المدينة المنورة
شرطة المدينة المنورة
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ميس رضا
ضبطت السلطات السعودية بالمدينة المنورة من ضبط كميات كبيرة من السلع المغشوشة.

وتمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة المدينة المنورة وفرع وزارة التجارة وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة من ضبط أكثر من 50.000 كيلوجرام من الشاي و17.000 كيلوجرام من البهارات والمكسرات خلال مداهمة موقعًا مخالفًا للاشتراطات الصحية.

كما جرى ضبط 180 عبوة عسل و640.000 غطاء جاهز للاستخدام في التعبئة ووجود مكائن تغليف وجهاز لوضع تاريخ الصلاحية على المنتجات إضافة إلى 250.000 استيكر و15.000 عبوه كرتونية جاهزة للتعبئة وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين والتحفظ على المنتجات الموجودة داخل القبو المخالف.

وأكدت أمانة المدينة المنورة أن فرقها الرقابية تعمل على مدار اليوم وتقوم بعمليات رصد وتحرٍ مكثف للتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه القيام بالتلاعب وبكل ما يمس صحة الانسان وسلامته، وتهيب بالتعاون والإبلاغ عند رصد أي مخالفات بلدية عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

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