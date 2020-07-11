دمرت أسعد لحظة في حياتها.. سيدة تطلب من عروس ابنها أغرب طلب في يوم الزفاف

يوم الزفاف هو يوم تنتظره كل الفتيات لتتألق فيه بأجمل إطلالة لها، لكن أسوأ ما قد تتعرض له فتاة يوم زفافها أن يحدث شيء ما يغير خطتها أو ربما أسوأ من تغيير الخطة.











ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن فتاة عشرينية تعرضت لموقف بشع في يوم زفافها، بعدما طلبت منها حماتها ارتداء فستان آخر غير الفستان المقرر ارتداؤه.











وسردت الشابة أن اليوم كان يسير على ما يرام ولكن مع اقتراب وقت الحفل، طلبت حماتها منها أن تأخذ منها الفستان الأبيض الخاص بها بسبب رغبة ابنتها في ارتداء فستان أبيض في زفاف شقيقها ووجدت أن فستان العروس مناسب لرغبتها.











وبالرغم من أن ابنة السيدة أكبر وزنا من العروس والفستان لن يكون مقاسها، إلا أن الشابة وافقت أن تعطيه لها، لكنها فوجئت أن الفستان الذي ستردديه لونه أسود مما أفسد أجمل لحظة في عمرها.