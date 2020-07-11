AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دمرت أسعد لحظة في حياتها.. سيدة تطلب من عروس ابنها أغرب طلب في يوم الزفاف

السبت 11/يوليه/2020 - 02:04 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
يوم الزفاف هو يوم تنتظره كل الفتيات لتتألق فيه بأجمل إطلالة لها، لكن أسوأ ما قد تتعرض له فتاة يوم زفافها أن يحدث شيء ما يغير خطتها أو ربما أسوأ من تغيير الخطة.


ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن فتاة عشرينية تعرضت لموقف بشع في يوم زفافها، بعدما طلبت منها حماتها ارتداء فستان آخر غير الفستان المقرر ارتداؤه.


وسردت الشابة أن اليوم كان يسير على ما يرام ولكن مع اقتراب وقت الحفل، طلبت حماتها منها أن تأخذ منها الفستان الأبيض الخاص بها بسبب رغبة ابنتها في ارتداء فستان أبيض في زفاف شقيقها ووجدت أن فستان العروس مناسب لرغبتها.


وبالرغم من أن ابنة السيدة أكبر وزنا من العروس والفستان لن يكون مقاسها، إلا أن الشابة وافقت أن تعطيه لها، لكنها فوجئت أن الفستان الذي ستردديه لونه أسود مما أفسد أجمل لحظة في عمرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب سمنتها.. تركها خطيبها قبل الزفاف بيومين.. صور

في يوم زفافها.. عروس تجد نفسها في منافسة مع والدتها على لقب "صاحبة أجمل فستان زفاف"

بسبب مستحضرات التجميل.. عروس تقع في موقف محرج أثناء حفل زفافها .. صور

الكمامات السواريه.. طرق ارتدائها على فستان الزفاف للوقاية من كورونا

بسبب فستان صديقتها.. عروس تقع في موقف محرج

ترشيحاتنا

هدفنا الوصول إلى 500 هدف.. ساديو ماني: محمد صلاح وفيرمينو يجعلان كل شيء سهلا

سر طلاق رشدي أباظة للشحرورة صباح بعد 24 ساعة من الزواج.. فيديو

بعد كورونا والطاعون.. شاهد.. كارثة جديدة تهدد الأخضر واليابس فى الصين

دمرت أسعد لحظة في حياتها.. سيدة تطلب من عروس ابنها أغرب طلب في يوم الزفاف

الصحة: منحة تدريبية لمقدمي الخدمة الطبية بالتعاون مع جامعة هارفارد

طلاب إعدادي تحرشوا بمعلمة بعنف.. الإدارية العليا توقف مسئولا بالتربية والتعليم لعدم حمايتها

AdvertisementS

عزلة تتزايد واقتصاد ينهار.. كارثة تهدد تركيا بسبب هروب المستثمرين الأجانب

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية للحجز لمتوسطى الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عاما

وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

مصر بدون عشوائيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

التضامن: اليوم تشغيل موقع حجز بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

بعد التنمر على ابنته.. عمرو السولية: مرضى وسأتقدم ببلاغ ضدهم

يوليو أصعب شهر بالصيف.. الأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة ووصولها إلى 90% حتى نهاية الأسبوع

الرئاسة التركية تكشف حقيقة استقالة بشار الأسد

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

استنفار تام.. صحيفة إماراتية: 6 آلاف من أبناء قبائل ليبيا للدفاع عن سرت

بعد كورونا والطاعون.. شاهد.. كارثة جديدة تهدد الأخضر واليابس فى الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني