الله يرحمك.. أحمد الفيشاوي ينعى المنتجة مي مسحال

نعى الفنان احمد الفيشاوي، المنتجة مي مسحال، التي رحلت عن عالمنا أمس الجمعة، متاثرة بإصابتها بجلطة في المخ.





ونشر احمد الفيشاوي صورة المنتجة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق عليها قائلا: "الله يرحمك يا مي ، البقاء لله أرجو الدعاء و قراءة الفاتحة 🙏🏼"





يذكر أن شركة دانا التي تمتلكها المنتجة مي مسحال، بدأت منذ أيام تصوير أحدث أفلامها "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني.





وهو الفيلم الذي تعود به الشركة للإنتاج بعد غياب ثلاث سنوات، ويتولى الإشراف على الإنتاج راني.





قدمت مي مسحال، العديد من الأفلام للسينما المصرية، أبرزها، ليه يا بنفسج، فتح عينيك، وفرقة بنات وبس، أحلام الفتي الطائش، وكان اَخر أعمالها فيلم بترا بواية الزمن في 2017، والذي كتبت السيناريو الخاص به.



