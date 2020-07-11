سيميوني يعلن تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

كشف الأرجنتينى دييجو سيميونى المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه ريال بيتيس التى تنطلق فى العاشرة مساء على ملعب "واندا متروبوليتانو" فى إطار الجولة الـ 36 من منافسات الدورى الإسبانى.
ويدخل أتلتيكو مدريد المواجهة، وهو يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الليجا برصيد 63 نقطة، فيما يتواجد ريال بيتيس فى المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة.
تشكيل أتلتيكو مدريد
حراسة المرمى: يان أوبلاك
خط الدفاع: تريبيير - سافيتش - هيرموسو - لودى
خط الوسط: يورينتى - كوكى - ساؤول - توماس بارتى
خط الهجوم: كوريا - موراتا