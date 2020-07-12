بعد تفعيل رقم الحساب الدولي IBAN بالبنوك.. كيف تواجه الأنظمة المصرفية أخطار الاختراق





بحسب تأكيدات عديدة لقيادات مصرفية شملت رؤساء بنوك و كوادر الصف الأول بالإدارات العليا للجهاز المصرفي؛ والتي أكدت أن تفعيل رقم الحساب الدولي IBAN يعطي حرية للعميل في تحويل الأموال داخل وخارج مصر بسرية تامة وبدون أي اختراق، نظرا لوجود 29 رقما ورمزا مشفرا يصعب علي " الهاكرز" اختراقها ومعرفتها، فتلك الأرقام والأكواد تتضمن رقم كودي للبنك المسجل به العميل .





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تم العمل بالحساب البنكي الدولي IBAN، داخل دول الاتحاد الأوروبي قبل الاعتراف به من منظمة الـISO، ثم طبقه عدد من البلدان العربية من بينها "الأردن، الكويت، الإمارات"؛ خلال السنوات الأخيرة بعد اعتماده من هيئة سويفت للاتصالات المالية بين البنوك.





واعلنت الهيئة خلال مارس الماضي عن حصول مصر ممثلة في البنك المركزي المصري ؛ علي ترتيب 77 عالميا في نظام تأمين الحسابات المصرفية وفقا لاعتراف المنظمة الدولية للمعايير ISO، بحيث تلتزم بحسابات IBAN لتفعيل التحويلات المالية من و إلي حسابات العملاء.





وعلقت ميرفت سلطان ، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات ، أن الرقم سيكون مدرج في كشوف الحسابات الالكترونية أو المطبوعة، اعتبارا من اليوم، إذ سيصبح من الضروري استخدام الحساب المصرفي الدولي (IBAN) لإرسال أو استقبال أي تحويلات محلية أو دولية من وإلى الحسابات البنكية المختلفة.





وأوضحت أن رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) معترف به من قبل البنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم وهو طريقة قياسية لتحديد الحساب المصرفي، مما يقلل من الأخطاء والتأخير في إرسال المدفوعات الدولية.



