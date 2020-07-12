سيد معوض: البدري ينفذ قناعاته وعبد الله السعيد وطارق حامد من أفضل اللاعبين

أكد سيد معوض مدرب منتخب مصر الأول أن عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز من أهم اللاعبين في مصر خلال الوقت الحالي.





وقال سيد معوض خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس": "أهم ما يميز حسام البدري هو تنفيذ قناعاته وعدم الاستماع لأحد".





وأضاف سيد معوض أن الأمور ليست واضحة بسبب التاجيل المستمر للبطولات، متابعا:" سنلعب مباراة ودية في أكتوبر أو مباراتين في نوفمبر".





وأوضح أن تصفيات كأس العالم في موعدها حتى الآن، مشيرا إلى أن الفرق ستواجه ضغوطا كبيرة خلال الموسم المقبل بسبب ضغط المباريات.





وبسؤاله عن أهم مميزات طارق حامد لاعب نادي الزمالك علق سيد معوض بقوله :" طارق حامد لاعب كبير وينفذ المطلوب على أكمل وجه ".