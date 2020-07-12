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توك شو

أحمد آدم: من الوارد تراجع أعمال الأكشن.. والكوميديا مستمرة.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الفنان أحمد آدم، تعليقا على الأقاويل التي تُشير إلى اختفاء الأعمال الكوميدية بسبب الأزمات التي تشهدها العديد من الدول، إن الكوميديا موجودة في كل العصور منذ فترة المسرح الإغريقي، وتظل دائمًا علامة موجودة في المسرح والتليفزيون والسينما.

وأضاف أحمد آدم، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، إنه من الصعب اختفاء الكوميديا تحت أي سبب، ومن الوارد تراجع أعمال الأكشن في بعض الفترات أو الرومانسية، لكن الكوميديا موجودة ومستمرة.

وعن عدم مشاركة الأعمال الكوميدية في المهرجانات الفنية، قال إن هذا الفن له شعبية وقاعدة جماهيرية ضخمة، بينما يحرص القائمون على المهرجانات بمنح جوائز وتكريمات لأصحاب الأعمال الأخرى التي تستحق التشجيع.

يذكر أن أحمد آدم، يواصل حاليًا تصوير فيلمه الجديد "صابر وراضي"، من تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد، ويشارك في البطولة رزان مغربى ومحسن محيى الدين ودينا فؤاد وآخرين.
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