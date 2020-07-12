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سيارات

سعر ومواصفات شيري تيجو7 2020 الجديدة في مصر .. صور

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:01 ص
chery tiggo 7
chery tiggo 7
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اشرف عطية
أعلن وكيل سيارات شيري في مصر عن طرح موديلات 2020 من سيارتها شيري تيجو 7 2020 في مصر وينتمي طراز chery tiggo 7 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 145 "حصان"، وعزم أفقى للدوران 210 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات جاف .


chery tiggo 7

تأتي السيارة chery tiggo 7 بالعديد من المواصفات القياسية والتى من بينها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS، وبرنامج توزيع إلكترونى ESP، ونظام التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، و».


شيري تيجو 7 2020

وتحتوى chery tiggo 7 على جنوط رياضية مقاس 18 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ومكيف هواء.


وزودت شيري تيجو 7 2020 ببعض الكماليات الإضافية والتى من أبرزها «فتحة سقف كهربائية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وحساسات ركن، وغيرها، فرش جلد، وغيرها .


 سعر شيري تيجو 7 2020

اعلن تجار السيارات سعر السيارة chery tiggo 7 الذي يبدا من 273.000 جنية حتي 297.000 جنية لأعلي فئة.

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