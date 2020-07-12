سعر ومواصفات شيري تيجو7 2020 الجديدة في مصر .. صور

شيري تيجو 7 2020

chery tiggo 7





chery tiggo 7



تأتي السيارة chery tiggo 7 بالعديد من المواصفات القياسية والتى من بينها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS، وبرنامج توزيع إلكترونى ESP، ونظام التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، و». تأتي السيارةبالعديد من المواصفات القياسية والتى من بينها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS، وبرنامج توزيع إلكترونى ESP، ونظام التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، و».





شيري تيجو 7 2020



وتحتوى chery tiggo 7 على جنوط رياضية مقاس 18 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ومكيف هواء. وتحتوىعلى جنوط رياضية مقاس 18 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ومكيف هواء.





وزودت شيري تيجو 7 2020 ببعض الكماليات الإضافية والتى من أبرزها «فتحة سقف كهربائية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وحساسات ركن، وغيرها، فرش جلد، وغيرها .



سعر شيري تيجو 7 2020

اعلن تجار السيارات سعر السيارة chery tiggo 7 الذي يبدا من 273.000 جنية حتي 297.000 جنية لأعلي فئة.

