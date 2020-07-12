سيد معوض: طاهر محمد طاهر أحد بدلاء محمد صلاح في منتخب مصر.. فيديو

كشف سيد معوض المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر الأول موقفه من غياب نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن صفوف الفراعنة ووجود بديل له مع الفريق.









وقال معوض خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت، إن محمد صلاح جزء من الفريق ومن أهم اللاعبين في منتخب مصر.









وأضاف: "عندما يغيب صلاح، طريقة البدري تعتمد على أكثر من لاعب وليس صلاح فقط.









وأشار معوض إلى أن لا يوجد نفس نوعية محمد صلاح وامكانياته، هناك لاعبون يمكن أن يشاركوا في مركزه، مثل محمود عبد المنعم كهربا أو رمضان صبحي، أو طاهر محمد طاهر من العناصر التي كنا نفكر في ضمها.







