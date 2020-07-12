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فن

ميدو عادل ينضم لفريق حكاية بنت ناس

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يشارك الفنان ميدو عادل، فى بطولة حكاية "بنت ناس" مع الفنانة شيرى عادل، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، من تأليف عمرو عبد الحميد، وإخراج محمود كامل، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخري بدأ ميدو عادل تصوير مسلسل "طلقتك نفسى"، وهو من إخراج المخرج محمد النقلى، بمشاركة كل من أحمد عصام، وهاجر أحمد ، ومحمد مهران، وكارولين عزمى، وعدد كبير من الفنانين، فكرة أحمد عصام، سيناريو وحوار أحمد صبحى.

وعلى جانب آخر يعمل ميدو عادل حاليا على تحضيرات مسرحية "سيد درويش"، التى تتحدث عن حياة الفنانة الكبير سيد درويش، وتتضمن أغانيه وحياته الشخصية وخلافه، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة.
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